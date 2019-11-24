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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-16 Ligi 6. Haftasında, Esen Makina Belsinspor ile karşı karşıya gelen Talas Anayurtspor, rakibini 5-3 yenerek puanını 6'ya çıkarttı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

24.11.2019 08:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:29Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-16 Ligi 6. Haftasında, Esen Makina Belsinspor ile karşı karşıya gelen Anayurtspor, rakibini 5-3 yenerek puanını 6'ya çıkarttı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. E.M.Belsinspor ise puan hasretini yine dindiremedi.

Stat: Argıncık 2 No

Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Talas Anayurtspor: Burak Kibar xxx, Doğan Bilgin xxx, Egemen Polat xx, Furkan Akbaş xx, Eren Alkan xx, Fethi Kaplan xxx, Özgür Çiçek xx, Tayyip Atmaca xxx, Halil Coşkun xxx, Cengiz xxx, Erol Aydeniz

E. M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan x, Volkan Model x, Ahmet Temur xx, Sedat Kaymaz xx, Batuhan Arı xxx, Okan Öcal x ( Dk. 52 Malik Enes Yıldız x), Yıldırım Beyazıt x, Mikail Kahraman xx, Tolga Altun xx, Görkem Çavdar xxx, Safa Murat Aslan x

Goller: Cengiz Eşme Dk. 18 (pen), Fethi Kaplan Dk. 19, 35, Halil Coşkun Dk. 75, 88 ( Talas Anayurtspor ), Batuhan Arı Dk. 38, Görkem Çavdar Dk. 58, 82 ( E. M. Belsinspor) - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Eşme, Spor

Kaynak: İHA

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