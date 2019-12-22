Haberler » Spor » Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği önünde zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak yoluna namağlup olarak devam etti.

22.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:27 Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi önünde zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak yoluna namağlup olarak devam etti.

Stat Vali Muammer Güler

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Caner Kalem xx, Selahattin Ak xx

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xx (Dk. 46 Mustafa Bayram x), Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Emre Can Akkaya xx (Dk. 70 Muharrem Sahar xx), Ahmed Said Durak xxx, Abdulsamet Demirel xxx, Muhammed Aktan xxx (Dk. 46 Yakup Çilkaya x), Dursun Erdem Yıldız xx

Gençlerbirliği: Kamil Ateş x, Fatih Aktaş x, Serhat Pakır x, Umut Tunç x, Tahir Can Çeçen x, Burak Polat x (Dk. 60 Hasan Pamuk x), Mustafa Atsız x, Hacı Mert Cingöz x, Eren Demir x, Emin Özcan x(Dk. 80 Yunus Emre Mert x) Samed Aydın x

Goller: Uğur Taşpınar Dk. 56 ve 85 (pen) (Talasgücü Belediyespor), Emin Özcan Dk. 25 (Gençlerbiliği)

Kırmızı Kartlar: Samed Aydın Dk. 55, Fatih Aktaş Dk. 80 ve Yunus Emre Mert Dk. 90 (Gençlerbirliği), Dursun Erdem Yıldız Dk. 80 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Uğur Taşpınar, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:49   Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı - GAZİANTEP - Spor
11:48   Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor - Spor
11:46   Spor Toto Türkiye Tenis Ligi fikstürü çekildi - Spor
11:43   İzmirliler en uzun gecede koştu - Spor
11:41   Sebastiano Esposito golünü attı, annesine koştu! - Spor
09:33   Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi - Spor
23:22   Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Spor
21:34   Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Spor
19:44   Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Spor
19:36   Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Spor
22.12.2019 12:00:03