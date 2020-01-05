Haberler » Spor » Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12. hafta maçında Demirspor önünde 7-1 kazanarak haftayı üç puan ile kapattı.

05.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:40 Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12. hafta maçında Demirspor önünde 7-1 kazanarak haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren xx, Fatih Yıldırım xx, Tolga Selvi xxx

Talasgücü Belediyespor U-19: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Yakup Çilkaya xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Muharrem Sahar xxx, Emre Can Akkaya xx (Dk. 46 Muhammet Aktan xx), Abdulsamet Demirel xx (Dk. 75 İsmail Işık x), Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xx (Dk. 68 Kubilay Kaan Türk x)

Demirspor U-19: Yüksel Karslıoğlu x, Hulusi Sancak x, Emircan Koçer x, Sefa Kaya x, Behçet Ekinci x, Kerem Doğan x, Alican Koçer x, Anıl Taş xx, Mehmet Koçak x, Taha Kınacı x (Dk. Adem Ulu x), Serkan Erdoğan x ( Dk. 55 Emre Gezgin x)

Goller: Uğur Taşpınar Dk. 7, Muharrem Sahar Dk. 15, 50 ve 85, Kubilay Kaan Türk Dk. 70 ve 80, Kaan Haydar Şahin Dk. 73 (Talasgücü Belediyespor), Anıl Taş Dk. 57 (Demirspor) - KAYSERİ

Uğur Taşpınar, Haydar Şahin, Bora Füzesi, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

13:10   Eskişehirspor'un Antalya kampı - Spor
13:08   Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı - Spor
13:08   Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Spor
12:59   Karşıyaka arayışta - Spor
12:45   Akhisarspor güç depoladı - Spor
12:25   Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok - Spor
11:57   Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok - Spor
11:40   Faouzi Ghoulam ile Watford, Monaco ve Marsilya ilgileniyor - Spor
10:37   Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi - Spor
5.01.2020 13:13:55