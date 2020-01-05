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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 12. hafta maçında karşılaştığı güçlü rakibi Erkiletspor'u 4-1 yenerek puanını 27'ye çıkardı.

05.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:41 Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 12. hafta maçında karşılaştığı güçlü rakibi Erkiletspor'u 4-1 yenerek puanını 27'ye çıkardı.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Kemal Hattatioğlu xx, Serkan Yıldırım xx

Yolspor U-19: İmdat Mercan xxx, Kaan Sağnak xx, Murat Akbulut xxx, Efehan Çimen xx, Yakup Bülbül xxx, Emre Solak xxx, Doğukan Örnek xxx, Hamit Doğan xxx, Mustafa Saylağ xxx (Dk. 85 Metin Susamaz x), Birhat Yağbasan xxx, Furkan Şahin xxx

Erkiletspor U-19: Osman Gündoğdu x, Yusuf Emre Erdez x, Bahadır Sarıçiçek xx, Taha Dal x, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya *, Murat Atasever xx, Muammer Savaş x, Eren Yurdakon x (Dk. 46 İsmail Timircioğlu xx), Nurettin Murat x, Osman Atilla Sönmez xx

Goller: Mustafa Saylağ Dk. 5 ve 65, Hamit Doğan Dk. 50, Doğukan Örnek Dk. 74 (Yolspor), İsmail Timircioğlu Dk. 60 (Erkiletspor) - KAYSERİ

Mehmet Altıparmak, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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