Haberler » Spor » Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan güçlü rakibi Erkiletspor' 4-1 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, 15. hafta sonunda puanını 39 yaparak lider Talasgücü Belediyespor'u takibini sürdürdü.

17.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:38Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan güçlü rakibi Erkiletspor' 4-1 mağlup eden Şimşekspor, 15. hafta sonunda puanını 39 yaparak lider Talasgücü Belediyespor'u takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Onur Öztal xx, Engin Can Doğan xx

Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Abdulkadir Söyler xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yusuf Aslan xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xx (Dk. 65 Furkan Aslan x), Emircan Yıldırım xx (Dk. 76 Kadir Eren Üçal xx), Serhat Uğur xx, Berkay Arı x (Dk. 55 Utku Mesut Erdem xx), Aziz Kaan Hasdemir xxx

Erkiletspor: İsmail Timürcuoğlu x, Emre Erdel x (Dk. 82 Eren Yurdakon x), Muammer Savaş xx, Murat Taha Dal x, Hüseyin Yalçın x, Ömer Kaya xx, Bekir Arslan x (Dk. 25 Enes Türkkan x), Hakan Mert Düşmez x (Dk. 75 Batuhan Biner x), İbrahim Sadri Şimşek xx, Halil Coşkun xx, Osman Atila Sönmez xx

Goller: Halil Coşkun Dk. 75 (Erkiletspor), Berkay Arı Dk. 1 ve 35, Utku Mesut Erdem Dk. 70, Kadir Eren Üçal Dk. 89 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Engin Can, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 13:06:45