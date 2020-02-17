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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Yavuzspor ile Esen Makina Belsinspor karşılıklı goller ile 2-2 berabera kalarak haftayı 1 puan ile kapattılarStat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Oğuzhan Çadır xx, Muhammed Emin Çolak xx, Aleyna Nur Karabulut...

17.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:41Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Yavuzspor ile Esen Makina Belsinspor karşılıklı goller ile 2-2 berabera kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Muhammed Emin Çolak xx, Aleyna Nur Karabulut xx

Yavuzspor: Serdar Yozgatlıoğlu xx, Yusuf Şahin xx, Samet Dirgenoğlu xx, Mustafa Solak xx, Semih Bingöl xx, Harun Yılmaz xx, Oğuzhan Kılıçaslan xx, Alpay Şimşek xx, Görkem Gök xxx, Fatih Bağcı xxx, Hüseyin Taş x (Dk. 46 Enes Ulutaş xx)

E.M.Belsinspor: Gazi Şahin xx, Volkan Bedal xx (Dk. 70 Emre Alanlar x), Çetin Güney xx (Dk. 80 Okan Öcal x), Yıldırım Beyazıt xx, Ahmet xxx, Enes Yıldırım xxx, Ömer Söyler xx, Mikail Karaman xx, Uğur Alper xx, Tarık Güneş x (Dk. 46 Yunus Emre Korkmaz xx), Eren Ayyıldız xx

Goller: Görkem Gök Dk. 48, Fatih Bağcı Dk. 60 (Yavuzspor), Ahmet Dk. 30, Enes Yıldırım Dk. 50 (E.M.Belsinspor) - KAYSERİ

Muhammed Emin, Görkem Gök, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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