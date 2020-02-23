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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek son derece önemli bir galibiyete imza attı.

23.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:01Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde ligde kalma yarışı veren Anayurtspor, Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek son derece önemli bir galibiyete imza attı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam xxx, Oğuzhan Bahçıvan xxx, Aleyna Nur Karabulut xxx

Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet Özcan xxx, Recep Tayyip Atmaca xxx, Doğan Çarboğa xxx,Mehmet Ekrem Ök xxx, Furkan Akbaş xxx, Berkehan Özsoy xxx, Serhat Sarıbuğa xxx, Eren Alkan xx (Dk. 73 Fethi Kaplan x), Erol Aydeniz xxx, (Dk. 82 Ramazan Akgöz x), Doğan Bilgin xxx, Mehmet Kaan Kökoğlu xxx

Yavuzspor: Alperen Yılmaz x, Yusuf Şahin x (Dk. 35 Oğuzhan Kılıçaslan x), Mustafa Solak x, Tolga Taşoluk x, Serdar Yozgatlıoğlu x (Dk. 75 Yusuf Çıkar x), Harun Yılmaz x, Samet Dirgenalioğlu x, Alpay Şimşek x, Görkem Gök x, Fatih Bağcı x, Enes Ulutaş x (Dk. 46 Semih Bingöl x)

Goller: Durmuş Tarım Dk. 10, 28 65 ve 73, Erol Aydeniz Dk. 30, 40 ve 88, Berkehan Özsoy Dk. 82 (Talas Anayurtspor), Oğuzhan Kılıçaslan Dk. 47 (Yavuzspor) - KAYSERİ

Mehmet Özcan, Kayseri, Talas, Spor

Kaynak: İHA

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