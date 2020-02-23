Haberler » Spor » Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen OSB Atletikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

23.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:07Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen OSB Atletikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Erkan Kırçıl xx, Yılmaz Barkın Baygül xx, Mustafa Boylu xx

Anadolu Yıldızları: Hakan Akgüneş xx, Oğuzhan Şimşek xx, Tevfik Sarıkaya x, Hasan Dalkılı x (Baran Ayar x), Ali Yıldız x, Batuhan Şahin xx, Eray Yazılıtaş x, Mustafa Yılmaz x, Muhammed Emre Şahin x, Murat Aydın x, Berat Aydemir xxx

OSB Atletikspor: Adem Özdemir xxx, Yiğit Başaran Hava xxx, Melih Ali Görgülü xx (Dk. 46 Nedim Alibaşoğlu xx), Tuğrul Çetin xxx, İlhan Sefa Köroğlu x (Dk. 42 Abdullah Arpaç xx), İsa Bıçak xx (Dk. 60 Ömer Yıldız xx), Emirhan Kersanlı xxx, Çağlar Aras xxx, Abdullah Mortaş xxx, Çağrı Doğan xxx, Furkan Batar xxx

Goller: Berat Aydemir Dk. 15 ve 35 (Anadolu Yıldızları), Emirhan Kersanlı Dk. 20, Abdullah Mortaş Dk. 63, Furkan Batar Dk. 82 (OSB Atletik) - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:48:54