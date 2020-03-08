Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Anadolu Yıldızları, ligde tutunma mücadelesi veren rakibi Özvatan Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.
08.03.2020 14:01
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Anadolu Yıldızları, ligde tutunma mücadelesi veren rakibi Özvatan Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Harun Soyeşik xx, Yusuf Adsalmış xx
Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xx (Dk. 80 Furkan Kılıç x), Samet Atsız xx (Dk. 70 Teyfik Sarıkaya xx), Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx, Batuhan Şahin xxx, Eray Yazılıtaş xxx (Dk 75 Lokman Arslan x), Mustafa Yılmaz xxx, Muhammed Emre Şahin xxx, Murat Aydın xxx, Berat Aydemir xxx
Özvatan Gençlik: Furkan Bilir x, Mehmet Hançer x, Engin Kaya x, Selim Aslan xx, Ali Callak x (Dk. 70 Oğuzhan x), Ertuğrul Callak x, Cambaz Halil Arıçboğa xx, Yusuf Başo x, Mustafa x, Hakan Yıldız x, Alperen Baykuş xx
Goller: Muhammed Emre Şahin Dk. 5, Murat Aydın Dk. 18 ve 88, Berat Aydemir Dk. 60 ve 80 (Anadolu Yıldızları), Engin Kaya Dk. 2 (Özvatan) - KAYSERİ
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Harun Soyeşik xx, Yusuf Adsalmış xx
Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xx (Dk. 80 Furkan Kılıç x), Samet Atsız xx (Dk. 70 Teyfik Sarıkaya xx), Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx, Batuhan Şahin xxx, Eray Yazılıtaş xxx (Dk 75 Lokman Arslan x), Mustafa Yılmaz xxx, Muhammed Emre Şahin xxx, Murat Aydın xxx, Berat Aydemir xxx
Özvatan Gençlik: Furkan Bilir x, Mehmet Hançer x, Engin Kaya x, Selim Aslan xx, Ali Callak x (Dk. 70 Oğuzhan x), Ertuğrul Callak x, Cambaz Halil Arıçboğa xx, Yusuf Başo x, Mustafa x, Hakan Yıldız x, Alperen Baykuş xx
Goller: Muhammed Emre Şahin Dk. 5, Murat Aydın Dk. 18 ve 88, Berat Aydemir Dk. 60 ve 80 (Anadolu Yıldızları), Engin Kaya Dk. 2 (Özvatan) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
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