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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

08.03.2020 14:04
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Mehmet Altıpanmak xx, Fulya Fırat xx, Esra Yılmaz xx

Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Abdulbaki Arısoy xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yasin Eker xxx, Mesut Aktaş xxx, Cengizhan Güler xxx, Utku Mesut Erdem xxx, Berkay Arı xxx, Aziz Kaan Hasdemir xxx

Talas Anayurtspor: Mehmet Çetinkaya x, Recep Tayyip Atmaca x, Özgür Çiçek xx, Furkan Akbaş xx, Doğan Bilgin x, Berkehan Özsoy x, Deniz Güngör x, Serhat Sarıbuğa x, Fethi Kaplan xx, Yusuf Efe Fidan xx, Eren Alkan x

Goller: Berkay Arı DK. 30 ve 65, Aziz Kaan Hasdemir Dk. 42, Utku Mesut Erdem Dk. 70, İsmail Can Erbaş Dk. 82 (Kocasinan Şimşekspor), Eren Alkan Dk. 58 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocasinan, Kayseri, Talas, Spor
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