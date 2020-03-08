Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.
08.03.2020 14:04
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Abdulkadir Keğin xx, Onur Arifoğlu xx
Gençlerbirliği: Kamil Ateş xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Serhat Pakır xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Fatih Aktaş xxx, Eren Demir xxx, Yunus Emre Mert xx (Dk. 78 Sezai Küçük x), Ahmet Topal xxx (Dk. 90 Enes Atcı x), Burak Polat xxx, Yunus Emre Şahin xxx, Samed Aydın xxx
Erkiletspor: İbrahim Timurcuoğlu x, Yusuf Emre Erdel xx, Muammer Savaş x, Hüseyin Yalçın xx, Murat Taha xx, Sadri Şimşek x, Atila Sönmez x (Dk. 46 Bahadır Sadık Üçel x), Cabbar Demir x (Dk. 46 Şahin Topal x), Yasin *, Eren x (Dk. 39 İbrahim Eren Ateş xx), Halil Coşgun xx
Goller: Samed Aydın Dk. 40, Burak Polat Dk. 55, Yunus Emre Mert Dk. 80 (Gençlerbirliği), Yasin Dk. 70 (Erkiletspor)
Kırmızı Kart: Samed Aydın Dk. 45 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Abdulkadir Keğin xx, Onur Arifoğlu xx
Gençlerbirliği: Kamil Ateş xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Serhat Pakır xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Fatih Aktaş xxx, Eren Demir xxx, Yunus Emre Mert xx (Dk. 78 Sezai Küçük x), Ahmet Topal xxx (Dk. 90 Enes Atcı x), Burak Polat xxx, Yunus Emre Şahin xxx, Samed Aydın xxx
Erkiletspor: İbrahim Timurcuoğlu x, Yusuf Emre Erdel xx, Muammer Savaş x, Hüseyin Yalçın xx, Murat Taha xx, Sadri Şimşek x, Atila Sönmez x (Dk. 46 Bahadır Sadık Üçel x), Cabbar Demir x (Dk. 46 Şahin Topal x), Yasin *, Eren x (Dk. 39 İbrahim Eren Ateş xx), Halil Coşgun xx
Goller: Samed Aydın Dk. 40, Burak Polat Dk. 55, Yunus Emre Mert Dk. 80 (Gençlerbirliği), Yasin Dk. 70 (Erkiletspor)
Kırmızı Kart: Samed Aydın Dk. 45 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Etiketler : Gençlerbirliği, Kayseri, Spor
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