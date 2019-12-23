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Kayseri Birinci Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi evinde Argıncıkspor'u konuk eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 22'ya çıkardı ve Süper Amatör Küme iddiasını devam ettirdi.

23.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:26 Kayseri Birinci Küme A Grubu
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi evinde Argıncıkspor'u konuk eden Erciyes Gençlikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 22'ya çıkardı ve Süper Amatör Küme iddiasını devam ettirdi.

Stat: Başakpınar Stadı

Hakemler: Hakan Çam xx, Osman Baruk xx, Deniz Apaçık xx

Erciyes Reşadiye Gençlik: Fehim Çakmak xx, Paşacan Demirkaya xxx, Hakan Bıyık xxx, Tahsin Eraslan xxx, Engin Aykut xxx, Halil Eren xx, Kadir Yılmaz xx, Erdem Temir xxx, Furkan Şanlı xx, Ahmet Fidan xxx, Murat Tahmaz xxx

Argıncıkspor: Ahmet Kepenek xx, Osman Kaş x, Serhat Büyüksarı x ( Dk. 60 Selim Azdeniz x), Kaan Aşık x, Kerem Göcek x, Bahattin Baydemir xx, Menduh Çökük xx, Ahmet Arısoy x, Emrah Arslan xx, Mevlüt Arslan x, Fatih Çetinalp x

Goller: Ahmet Fidan Dk. 15, Murat Tahmaz Dk. 40 ve 84 ( Erciyes Reşadiye Gençlik ),Bahattin Baydemir Dk. 20, Emrah Arslan Dk. 65 ( Argıncıkspor ) - KAYSERİ

Ahmet Fidan, Reşadiye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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