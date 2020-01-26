Haberler » Spor » Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi - Spor

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 14. hafta maçında Yavuzspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup edenKocasinan Şimşekspor puanını 36'ya çıkartarak lider Talasgücü'nü takibini sürdürdü.

26.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:35Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 14. hafta maçında Yavuzspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup edenKocasinan Şimşekspor puanını 36'ya çıkartarak lider Talasgücü'nü takibini sürdürdü.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Kadir Çelikbaş xx, Aleyna Nur Karabulut xx


Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Yusuf Aslan xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yasin Eker xxx, Furkan Aslan xxx, Cengizhan Güler xxx, Serhat Uğur xxx, Emircan Yıldırım xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xxx


Yavuzspor: Emrecan Ademoğlu x, Yusuf Şahin x, Samet Dirgenalioğlu x, Velican Özkan x,Tolga Taşoluk x, Harun Yılmaz x, Enes Ulutaş x, Mustafa Solak x, Görkem Gök x, Fatih Bağcı x, Gökhan Bıyık x


Goller: Serhat Uğur Dk. 10, 25, 50 ve 85 Furkan Aslan Dk. 17 ve 60, Emircan Yıldırım Dk. 40, Yiğit Yılmaz Dk. 80, Yasin Eker Dk. 72 (K.Sinan Şimşekspor) - KAYSERİ


Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

08:39  Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor
08:38  Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 19.Hafta
08:37  Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta
08:36  Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi
08:34  Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi
26.01.2020 08:45:58