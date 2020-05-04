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KAYSERİ Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü

Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldüKAYSERİ'de birlikte yaşadığı S.K. (24) adlı kadın tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Rahmi Kekeç (49), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

04.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:54
Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü
KAYSERİ'de birlikte yaşadığı S.K. (24) adlı kadın tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Rahmi Kekeç (49), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. S.K, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, geçen 28 Nisan'da Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesinde meydana geldi. İşsiz Rahmi Kekeç, birlikte yaşadığı S.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Kekeç, S.K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralanan ve sokağa çıkarak komşularından yardım isteyen Rahmi Kekeç, komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K. ise Rahmi Kekeç'in cep telefonunu alarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Kekeç, 5 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kekeç ile 1 hafta önce tanıştığı belirlenen S.K.'yı kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden S.K., Rahmi Kekeç'ten aldığı cep telefonunu sattığını söyledi. S.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. KAYSERİ Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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