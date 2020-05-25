KAYSERİ Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı

Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardıKAYSERİ'de, 12 katlı apartmanın bodrum katında kendisini doğal gaz borusuna iple asan İsmail A. (25), bina görevlisi Serdar Karaca tarafından son anda kurtarıldı.

25.05.2020 03:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:31
Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı
KAYSERİ'de, 12 katlı apartmanın bodrum katında kendisini doğal gaz borusuna iple asan İsmail A. (25), bina görevlisi Serdar Karaca tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Damla Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar İsmail A., apartmanın bodrum katına inerek kendisini doğal gaz borusuna iple astı. Bu sırada hava almak için evinden çıkan apartman görevlisi Serdar Karaca, bodrum katına indi. Karaca, ipe asılı halde olan İsmail A.'yı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen İsmail A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. KAYSERİ Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Bodrum, Polis, Güncel, Haber

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