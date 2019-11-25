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Kayseri-'bu tür haberler intihar yollarını öğretir'

'Bu tür haberler intihar yollarını öğretir'Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, siyanür ölümleriyle ilgili, Bu tür haberleri hiç görmeyen biri, bu yolla intihar gerçekleştirebileceğini bile bilmezken, yöntemi görmüş olabilir.

25.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:26
'Bu tür intihar yollarını öğretir'
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, siyanür ölümleriyle ilgili, Bu tür haberleri hiç görmeyen biri, bu yolla intihar gerçekleştirebileceğini bile bilmezken, yöntemi görmüş olabilir. Bu tür haberler insanlara intihar yollarını öğretir dedi
Doç. Dr. Vahit İlhan, siyanür ölümleriyle ilgili haberlerde intihar yöntemlerinin öğretildiğini bildirdi. Haberlerde kullanılan dilin, arka arkaya gelen benzer olaylara zemin hazırladığını kaydeden İlhan, ' nasıl elde edilir' haberleri bile vardı. Haber yapıldı diye bu tip olaylar meşruluk kazanmaz; ama sonrakilere zemin hazırlayabilir. Bu tür haberleri hiç görmeyen biri, bu yolla intihar gerçekleştirebileceğini bile bilmezken, yöntemi görmüş olabilir. Bu tür haberler insanlara intihar yollarını öğretir dedi.
'İZLEYİCİYE YOL GÖSTERİR'
İlhan, 'siyanür intiharı' tanımlamasının yanlış olduğunu belirterek, şöyle konuştu
Burada bir tane intihar varsa, üç tane de cinayet var. Çocuğunuz da olsa, eşiniz de olsa bir başkasının yaşamına son verme durumu var. Dilde yanlış kullanım, daha haber başlıklarında başlamıştır. İntihara götüren nedenler öyle ajite ederek anlatılıyor ki; izleyiciye ya da okuyucuya, 'adam bu noktaya gelmiş' dedirtiyor. Dolayısıyla haberlerde meydana gelen, fiili gerçekleştiren kişiyi haklı gösterecek ya da yaptığı eylemin altını dolduracak donelere yer verilmemelidir. Ayrıca bu tip vakalarda 'silah' ya da 'zehir nereden elde edilir' gibi haberler de yapmamak gerekir. Çünkü bunlar okura ya da izleyiciye yol gösterir.
Kayseri-'bu tür haberler intihar yollarını öğretir'

Siyanür, Güncel

Kaynak: DHA


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