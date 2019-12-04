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Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi için geri sayım başladı

Kayseri'de Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde mücadele eden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Büyük erkekler takımı hazırlık maçlarına devam ediyor.

04.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:30Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi için geri sayım başladı
'de Büyük Erkekler Ligi'nde mücadele eden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Hasketbol Gençlik ve Kulübü Büyük erkekler takımı hazırlık maçlarına devam ediyor.

Lig hazırlıkları çerçevesinde Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi Spor Salonu'nda Belediyespor U18 takımı ile karşılaşan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü maçtan 115-105 galip ayrıldı. Baştan sona büyük bir çekişmeye ve mücadeleye sahne olan maçta birbirinden güzel hareketleri izleyen seyirciler güzel bir akşam geçirdi. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, lig hazırlıklarının aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi. Aksoyak, " Lig öncesi 13. hazırlık maçımızı yaptık. Bu maçta Kayseri'de U18 liginde yoluna namağlup olarak devam eden şampiyonluğun en büyük adaylarından Melikgazi Belediyespor U18 takımı ile karşılaştık. Birbirinden yetenekli hızlı ve kaliteli sporculara karşı oynamak bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Maçta kazanan dostluk ve basketbol oldu. Sahamızda misafir ettiğimiz Melikgazi Belediyespor antrenör ve sporcularına centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyor şampiyonluk yoluna başarılar diliyoruz. "şeklinde konuştu. Maçtan sonra 2 takım antrenör ve sporcuları günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ

Melikgazi, basketbol, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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