Haberler » Güncel » Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: 'Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir' - Haber

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satan esnafı ziyaret ederek, "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir.

10.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:40Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satan esnafı ziyaret ederek, "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir." dedi.
Vali Şehmus Günaydın ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pastırmacı esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara pastırma ikram etti.
Başkan Büyükkılıç, pastırma denince akla Kayseri'nin geldiğini ve bu konuda hiçbir il ile karşılaştırılamayacağını söyledi.
Esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Büyükkılıç, pastırma denilince akla gelen tek şehrin Kayseri olduğunu belirtti.
Pastırmanın Kayseri ürünü olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Pastırma Kayseri'de yapılır, Kayseri'den götürülür ve Kayseri'den ihraç edilir. Pastırma Kayseri pastırması ve diğerleri diye sınıflandırılabilir. Biz kendi ürünümüze sahip çıkmayı önemsiyoruz. Pastırma yiyecekseniz Kayseri'den almanız gerekir diye iddialı bir şekilde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konumunu kimsenin istismar etmeye ne bizim ne de bir başkasının hakkı yoktur. Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri'nin pastırmasını yiyordur. Zaten o konumda olan büyüklerimiz hiçbir zaman şehirleri birbiriyle mukayese etmez ve yarıştırmaz. Biz şunu iddia ediyoruz, pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir."
Büyükkılıç ayrıca pastırmanın üretimi kadar tanıtımının da önemli olduğunu vurguladı.
Vali Şehmus Günaydın da pastırmanın Kayseri'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde tanıtmak istediklerini ifade etti.
Kayseri'nin bütün değerlerinin önem taşıdığını aktaran Günaydın, Kayseri ekonomisine katkı sağlayacak her türlü ürünü değerlendireceklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Mahallesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22 FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye 12 yıl hapis cezası verildi - Haber
18:22 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Reçak, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği katliamların doruk noktası" - Haber
18:22 Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde huzur hakları Mehmetçiğe bağışlandı - Haber
18:21 Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri için mevlit okundu - Haber
18:21 Bakırköy'de "Belarus Dostuk Parkı" açıldı - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:24:25