Haberler » Ekonomi » Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz - Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz

İç Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri olan Kayseri'nin turizm alanında hak ettiği yere gelebilmesi için 7/24 efor sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "2019'da 23 bin civarında yabancı turisti misafir ettik. 2020'de bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:39Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkan Yardımcısı Okan Geçgel ve Genel Sayman Nevin Göktaş Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

"KAYSERİ İÇİN 7/24 EFOR SARF EDİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri için çalıştıklarını ve bu noktada 7/24 efor sarf ettiklerini belirtti. Kayseri'nin 3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölge, 4 üniversite ve 1 teknoparkı ile önemli bir merkez konumunda olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Ancak biz bunları yeterli görmüyoruz. Bacasız sanayi olan turizmde de hak ettiğimiz yere gelebilmek için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışma halindeyiz. 2019 yılında 23 bin civarında yabancı turisti misafir ettik. 2020 yılında bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Turizmi sadece Kayak Merkezi'nde 4 ay devam eden kış turizminin dışına çıkarıp 12 ay boyunca turist çeken bir merkez haline getireceğiz" dedi.

YENİ YATIRIMLAR YAPILACAK

Özel ve kamu işbirlikleri ile doğrudan ve dolaylı olarak kentin turizm gelirlerini artırmaya yönelik yatırımlar yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, Kapadokya ile Erciyes'in birleştiği bir turizm destinasyonunu da hayata geçireceklerini kaydetti.

"2020 YILINDA ÇALIŞMALARIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yapımına başlanan ve proje süreci devam eden çalışmalar ile ilgili bilgiler de aktaran Büyükkılıç, "Altyapı ve eğitim çalışmalarımız olacak. Havaalanımızı büyüteceğiz. Hızlı tren projemizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Antalya, Nevşehir ve Kayseri'yi birbirine bağlayan tren yolu ile Kayseri'nin diğer kentlere açılımını sağlayacağız. Otoban bağlantılarını güçlendireceğiz. Özellikle kış sezonunda hem Erciyes hem de şehir otelleri yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Konaklama alanlarımızı artırmak için yeni otel çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ayrıca ev pansiyonculuğu konusunu da olgunlaştıracağız. Turizme hizmet verebilecek kalite eleman ve rehber yetiştireceğiz. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne en az 100 futbol takımının geldiğini göreceğiz. Müze çalışmalarımız devam edecek. Gastronomi, sağlık, kültür, inanç, ve kış turizmi dahil olmak üzere pek çok alanda çalışmalarımız var. 2020 yılında bu çalışmaları hayata geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Politika, Ekonomi, Güncel

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:13  Türkiye'nin ilk LNG istasyonu Shell&Turcas'tan - Ekonomi
17:08  Karınca sevgisi biyolojide Kraliyet Ödülü getirdi - Ekonomi
17:08  Bursa Teknik Üniversitesi, 42 firma ile anlaşma imzaladı - Ekonomi
17:08  Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
17:04  Soma'nın geleceği için Başkan Ergün'den destek istediler - Ekonomi
16:58  Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir - Ekonomi
16:18  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz - Ekonomi
15:28  Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - Ekonomi
15:21  Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı - Ekonomi
14:48  İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı - Ekonomi
10.01.2020 17:32:14