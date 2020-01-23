Haberler » Güncel » Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç İMOB'u gezdi - Haber

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç İMOB'u gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.

23.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:26Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç İMOB'u gezdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayserili firmaların standını gezdi.
Fuara 120 Kayseri firmasının katılımının önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri mobilyanın başkenti' sözümüzün ne denli doğru olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.
Ziyarete, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası, Memduh Büyükkılıç, Mobilya Fuarı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:07  İBB ÖNÜNDE AYVA"LI PROTESTO
16:02  Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
16:02  Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ne övgü
16:06  Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
16:06  Yoğun kar yağışı yaşanan Gerede-Karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı (2)
23.01.2020 16:09:11