Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "ulu çınarlara" ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Mimarsinan Parkı'ndaki merkezde yaşlılarla bir süre sohbet eden Büyükkılıç, "Ulu Çınar Korosu"nun seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, sadece etkinlikleri ile değil doktoru ve fizik tedavi imkanlarıyla yaşlılara hizmet veren tesisin yapılmasına katkı sağlayan Mustafa Kumlu'ya rahmet dileyerek, ailesine teşekkür etti.

Merkeze her zaman sahip çıkacaklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyüklerimize saygıda kusur etmemeliyiz. Sizlerin daha sağlıklı ve huzurlu yaşamaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Burası şehir merkezinde bulunması ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle çok sayıda yaşlımıza hizmet veriyor. Burada sunulan farklı etkinliklerle vaktin değerlendirilmesinin ve zihnin diri tutulması sağlık açısından çok önemli. Güzel bir muhabbet ortamı ve çok güzel meşgaleler var. Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Cenabı Allah sizlere layık şekilde hizmet etmeyi nasip etsin."

Kaynak: AA