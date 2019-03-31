Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Memduh...

Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Memduh Büyükkılıç
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 416 bin 514, İYİ Parti
adayı Dursun Ataş
204 bin 383 oy aldı.
-Büyükkılıç'ın öz geçmişi
Büyükkılıç, 25 Ekim 1953'te Kayseri Develi
'de doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu
Lisesi'nden mezun olan Büyükkılıç, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesini tamamlayarak nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi
ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.
Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi
İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili
seçildi.
1999 yılında Melikgazi
Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi.
Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA