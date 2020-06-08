Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerini hizmete açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerini hizmete açtıKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt Kütüphaneleri ile Merkez Halk Kütüphanesi'nin ek salonunu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

08.06.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:40
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerini hizmete açtı
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt Kütüphaneleri ile Merkez Halk Kütüphanesi'nin ek salonunu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Okuyan Şehir Kayseri' sloganıyla yapımı tamamlanan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt Kütüphaneleri ile Merkez Halk Kütüphanesi'nin ek salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Beyaz Şehir Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen törenle birlikte diğer üç kütüphanenin açılışları da eş zamanlı olarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin stratejik bir konumda ve geçiş bölgesinde olduğunu belirterek, koronavirüs sürecinde çok daha özenli davranılması gerektiğini söyledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşmasının ardından 3 kütüphane aynı anda hizmete açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerini hizmete açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp, Kayseri, Güncel, Haber

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