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Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere toplandı.

13.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:08Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere toplandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplanan büyükşehir meclisi öncelikle Denetim Komisyonu'nun gizli oyla seçimini yaptı.
Seçimler sonucu Büyükşehir Belediyesi Meclisi Denetim Komisyonu'na meclis üyelerinden Emine Timuçin, Sami Üstündağ, Hasan Nuri Kuş, İhsan Urhan ve Ali Kabak seçildi.
Meclis toplantısında komisyonlardan gelen kararlar da meclis üyelerinin onayına sunuldu.
Toplantıda mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Şehir Tiyatrosu'nun demirbaşlarıyla bakanlığa devri konusunda yetki verilmesi de ele alındı.
Büyükkılıç, yaptıkları girişimler sonucu Kayseri'de Devlet Tiyatroları Müdürlüğünün kurulacağını belirterek devlet tiyatrolarının gelişine destek verdiklerini söyledi.
Mecliste Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ile Erciyes Üniversitesi tarafından yapılacak olan Kemik İliği Hastanesine destek verilmesi de görüşüldü.
Büyükkılıç, bir hekim olarak konuyu çok önemsediğini ifade ederek, yapılacak hastanenin Kayseri'de geliştirmek istedikleri sağlık turizmine de fayda sağlayacağını ve çok sayıda yabancı hastanın bu hastaneye geleceğini söyledi.
Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminin gelişmesi için Uluslararası Sağlık Turizmi AŞ'nin Kayseri'de büro açacağını da belirterek, konuyla ilgili protokolün imzaya hazır olduğunu kaydetti.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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