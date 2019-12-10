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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı.

10.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:37Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı
Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan her canlının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.
Bu kapsamda yapılan kedi evleri soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesi çevresindeki beş noktaya konulan ve içerisinde kedi maması ile su bulunan kedi evleri, sokak kedilerinin barınma ve beslenmelerine çözüm olacak.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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