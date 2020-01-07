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Kayseri Büyükşehir Belediyesi sömestr tatilinde bilim kampı açacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Kayseri Bilim Merkezi'nde sömestr tatili boyunca ikişer gün sürecek bilim kampı açacağı bildirildi.

07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:52 Kayseri Büyükşehir Belediyesi sömestr tatilinde bilim kampı açacak
Büyükşehir Belediyesinin, Kayseri Bilim Merkezi'nde sömestr tatili boyunca ikişer gün sürecek bilim kampı açacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kente kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi'nde, sömestr kamplarıyla, öğrenciler bilimle iç içe, nitelikli zaman geçirebilecekler.
Kayseri Bilim Merkezi'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.
İki gün sürecek bilim kamplarında, elektrikli yazı, su döngüsü, lambalı takım yıldızı, kokular dünyası gibi 10 farklı tematik atölye etkinliği gerçekleştirilecek.
Yarıyıl tatili süresince 4 dönem gerçekleştirilecek olan bilim kamplarına 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek.
Kamplarda bilimin eğlenceli haliyle tanışacak olan öğrenciler, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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