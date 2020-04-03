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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına su, mama ve yem bıraktı.

03.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:04
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına su, mama ve yem bıraktı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan hayvanat bahçesi, Köpek Barınma Evi, Kedi Barınma Evi ve Beştepeler'deki mini hayvanat bahçesinde hayvanların beslenmesi için gerekli çalışmalar yapılırken sokaktaki hayvanların da bakımını Büyükşehir Belediyesi üstlendi.
Belediye ekipleri, gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde sahipsiz hayvanların beslenmesi için çalışma gerçekleştiriyor.
Ekipler tarafından kediler için şehrin farklı bölgelerine yerleştirilen kulübeler başta olmak sokaklara mama ve su kapları yerleştirildi, köpekler için yiyecek bırakıldı.
Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere farklı bölgelerdeki güvercinlere de yem takviyesi yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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