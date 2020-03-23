Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstündeki 80 vatandaşa, evlerinde yemek servis etti.

23.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:08
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstündeki 80 vatandaşa, evlerinde yemek servis etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, koronavirüs tehdidi öncesi yalnız yaşayan yaşlılara yönelik verdiği hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiriyor.
Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmadığı tespit edilen ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki 80 yaşlıya, günlük ekmek ve yemek desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini bizzat evlere servis yaparak sürdürüyor.
Belediyenin yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler yine aynı titizlikle paketlenerek şehrin farklı bölgelerinde bulunan ulu çınarların evlerine götürülüyor. Yaşlı vatandaşlar, evlere yapılan yemek ve ekmek servisini dualarla karşılıyor.
Sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü tüm vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Bu kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Haberler
Bu kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da uyarılar dikkate alınmayınca banklar toplandı - Haber Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı - Haber Boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi - Haber 'Evden çıkmayın' çağrısına uyup, alışverişini drone ile yapıyor - Haber Danıştay'daki başkanlık seçimi korona virüsü nedeniyle ertelendi - Haber Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber
Loading