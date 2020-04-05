Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara yemek servisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan yaşlılara, her gün düzenli yemek servisi yapıyor.
05.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:10
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelerin koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını temin etmeyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan , Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 27 noktadan her gün 850 aileye 4 bin 500 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.
Belediye, ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan 65 yaş ve üstündeki yaşlıların evlerine yemek servisi de yapıyor.
Belediye ekiplerince hazırlanan en az 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 80 yaşlının evlerine götürülüyor.
Kaynak: AA