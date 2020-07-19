Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Okan Geçgel seçildi

Okan Geçgel'in tek liste halinde girdiği seçimlerdeMehmet Uzel, Hami Kıranatlı, Duygu Uludaşdemir, İbrahim Özbek, Adem Baştürk, İlhan İncetürkmen yönetim kuruluna seçildiler.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Okan Geçgel, "Basının gücünün doğruluktan geldiğini, tarafsızlıktan geçtiğini Kayserili gazetecilerin gösterebilmesi için şeffaf yönetim anlayışı ile camiamıza kolaylıklar sağlayacak çalışmalar için azimle, yılmadan çalışacağız. Kıymetli delegeye, üyelere ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.