Kayseri Büyükşehir Seçim Sonuçları Açıklandı. 31 Mart Yerel Seçimlerini AK Parti Kazandı

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Kayseri için sandığa giden vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kayseri seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kayseri'de kim önde? Kayseri seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Dursun Ataş gösterildi. DSP adına Hayri Gülsuna, Vatan Partisi adına Mehmet Canbulan ve SP adına Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıkların % 100'ü açıldı ve Kayseri için 31 Mart yerel seçim sonuçları netlik kazandı. Yerel seçim sonuçlarına göre Kayseri'de Memduh Büyükkılıç % 63,40 oy aldı. Dursun Ataş aldığı oy ise % 31,47 olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kayseri'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kayseri'de 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Mehmet Özhaseki, MHP adına Mustafa Özsoy aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 58,91 oy oranı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 27 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Osman Çilsal % 8,91 oy oranı ile 3, BBP adayı Ali Saraçoğlu % 2,18 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

KAYSERİ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kayseri Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.