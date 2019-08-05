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KAYSERİ Çaldığı otomobille gezerken yakalandı

Çaldığı otomobille gezerken yakalandıKayseri'de Ömer Faruk A. (25), çaldığı otomobille gezerken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

05.08.2019 15:31 KAYSERİ Çaldığı otomobille gezerken yakalandı
Çaldığı otomobille gezerken yakalandı
Kayseri'de Ömer Faruk A. (25), çaldığı otomobille gezerken, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ay içerisinde 4 otomobilin çalınmasıyla ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Ömer Faruk A.'nın yaptığını belirledi. Şüpheli Ömer Faruk A. çaldığı otomobillerden biri ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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