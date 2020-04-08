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Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yalanlama

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İŞKUR binası ve 40 personelin karantinaya alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

08.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:42
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İŞKUR binası ve 40 personelin karantinaya alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri İŞKUR binasının 40 personel ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında karantinaya alındığına dair bazı haberlerin yapıldığını ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, bugün İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine ulaşıldığını ifade etti.
Kurumda görevli servis şoförünün Kovid - 19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve şoförün raporlu olduğunu aktaran Ak, şunları kaydetti:
"Kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır. Kurumdaki diğer personeller için de İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18.00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve 'Kayseri İŞKUR Binası 40 Personel ile Karantinaya Alındı!' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, ALO 170 çağrı merkezimiz ve E-Devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, İŞKUR, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yalanlama - Haberler

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