KAYSERİ Cezaevinden izinli çıktıktan sonra kaybolan hükümlüyü arkadaşı öldürmüş

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra kaybolan hükümlüyü arkadaşı öldürmüş Kayseri
'de geçen 8 Şubat'ta cezaevinden izinli çıktıktan sonra kaybolan Abdullah Türkmen'in (30), arkadaşı Ahmet Aydemir (30) tarafından av tüfeğiyle öldürüldükten sonra cesedinin benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ahmet Aydemir, 35 bin TL borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Yahyalı
ilçesinde oturan Ali Türkmen
, geçen 8 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı cezaevinden 1 haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in (30) geri teslim olmadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polisin yaptığı araştırmada da Abdullah Türkmen'in cezaevine dönmediği ve kayıp olduğu belirlendi. İncelemede, cezaevine dönmemesi için bir neden bulunamayan Türkmen'in, HTS kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü saptandı. Türkmen'in ayrıca birlikte mobil yatırım işi de yaptığı Ahmet Aydemir, gözaltına alındı. Aydemir, ilk ifadesinde Abdullah Türkmen ile buluştuklarını, merkez Melikgazi
ilçesi Sakar Bağları mevkiinde otomobilde bir süre sohbet ettiklerini, sonra arkadaşını tekrar Kayseri merkezinde bıraktığını iddia etti.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Polisin, elde edilen bilgiler doğrultusunda çapraz sorguya aldığı Ahmet Aydemir, cinayeti itiraf etti. Aydemir, yaptıkları iş nedeniyle kendisine 35 bin TL borcu olduğunu söylediği arkadaşını define arama bahanesiyle Kızılören
mevkiinde ormanlık alana götürdüğünü, burada parayı ödemesini istediğini, ödeyemeyeceğini anlayınca da av tüfeği ile ateş edip öldürdükten sonra cesedini benzin döküp yaktığını söyledi. Aydemir ifadesinde, Define arama bahanesiyle Kızılören yoluna götürdüm. Burada alacağım olan 35 bin TL'yi istedi. Paramı veremeyeceğini anlayınca aracımda bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra benzin dökerek yaktım ve cesedin kalıntılarını taş ile kapattım dedi.
Aydemir'in gösterdiği olay yerinde bulunan Abdullah Türkmen'in cesedine ait kalıntılar, Adli Tıp Kurumu
'na götürülürken, Ahmet Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Kayseri
, Güncel