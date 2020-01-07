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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından silahlı saldırı ile ilgili açıklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adalet Sarayı girişinde yaşanan bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

07.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:42 Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından silahlı saldırı ile ilgili açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adalet Sarayı girişinde yaşanan bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında önceye dayalı husumet bulunan A.D.ile M.A.'nın 07/01/2020 günü saat 10: 30 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı giriş kısmı önünde karşılaşmaları üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında M.A.'nın yanında taşıdığı silah ile A.D.'ye birden fazla kez ateş etmesi şeklinde gelişen olayda, A.D. yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, M.A.ise olayda kullandığı silahı ile birlikte güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi. - KAYSERİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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