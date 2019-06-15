15.06.2019 14:13
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Kayseri'de 1 dakika geciken öğrenci, YKS'ye giremedi

Kayseri

KAYSERİ'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bazı adaylar, telaş içinde koşarak sınıflara girdi.

KAYSERİ'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bazı adaylar, telaş içinde koşarak sınıflara girdi. 1 dakika gecikince içeriye alınmayan kız öğrenci ise sınava giremedi.
Kentte sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinde toplandı. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, sınav saatinin yaklaşmasıyla içireyi alındı. Üzerleri didik didik aranarak sınıfa giren adaylar için velileri dışarıda dua etti. Geciken bazı adaylar ise telaş içinde koşarak okula geldi. Adaylar, kapı kapanmadan son anda içeriye girerek sınav salonlarına geçti. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci ise 1 dakika gecikince içeriye alınmadı. Kız öğrenci, görevlilerin kapıyı açamayacaklarını söylemesi üzerine geriye dönmek zorunda kaldı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kayseri, Güncel

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