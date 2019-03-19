Kayseri'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri
'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kayseri- Malatya
kara yolu Kahramanmaraş
kavşağındaki bir lokanta önünde 10 düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaptıkları tespit edilen 10 Afganistan
uyrukluyu yakaladı. Van
'dan yolcu otobüsüyle İstanbul
'a gitmek üzere yol çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin üst aramasında, Van Valiliği
ibaresi bulunan sahte kayıt ve yol izin belgesi ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Kayseri Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Güncel
Kaynak: AA