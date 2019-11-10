Kayseri'de 10 Kasım

Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Saat 09.05'te ise sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



Yolda yürüyen vatandaşlar, araç sürücüleri dahi 09.05'te siren sesleri ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA