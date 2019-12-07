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Kayseri'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. yılı kutlandı

Kayseri'de, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

07.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:46Kayseri'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. yılı kutlandı
'de, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, voleybol turnuvası düzenlenerek, acil sağlık hizmeti çalışanlarının objektiflerine yansıyan fotoğraflarından oluşan "112'nin Objektifinden" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Voleybol turnuvasında birincilik ipini göğüsleyen Melikgazi 13 numaralı istasyon ekibine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafında kupa verildi.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcıları Dr. Deniz Güney, Dr. Özlem Ulutabanca, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin, 112 Başhekimi Dr. Figen Gürbeden ve sağlık çalışanlarının katıldığı törende, turnuvayı 2. bitiren Bünyan 1 numaralı istasyon ekibi ve 3. bitiren Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimlik ekibine de kupaları il sağlık müdürlüğü idarecileri tarafından takdim edildi.

voleybol, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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