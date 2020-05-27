Kayseri'de 12 katlı apartman, karantinaya alındı

Kayseri'de 12 katlı apartman, karantinaya alındıKAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, koronavirüs tespit edilen 1 kişinin oturduğu 12 katlı apartmanda, karantina uygulaması başlatıldı.

27.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:02
Kayseri'de 12 katlı apartman, karantinaya alındı
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, koronavirüs tespit edilen 1 kişinin oturduğu 12 katlı apartmanda, karantina uygulaması başlatıldı.
Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'taki 12 katlı apartmanda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada hastaya yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastanın oturduğu, 52 daireli ve 12 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde önlem alarak, giriş- çıkışları yasakladı. Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Kayseri’de 12 katlı apartman, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Haber

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