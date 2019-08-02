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Kayseri'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de, 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar.

02.08.2019 11:17 Kayseri'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı
Kayseri'de, 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesinde oturan 13 yaşındaki İ.D. ile 16 yaşındaki Ş.A. gün aydınlanmadan önce evden ayrıldı. Evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Tınaztepe Mahallesindeki bir inşaata çıkan İ.D. ve Ş.A. kendilerini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan kızlar, inşaat bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs, kalça ve omur kemiklerinde kırıklar tespit edilen kızların durumunun ciddi olduğu, olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Kocasinan, Erkilet, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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