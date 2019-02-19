Kayseri
'de 13. yüzyıla ait 5 milyon TL'lik tablo ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin lüks bir plazada bulunan iş yerine düzenlediği operasyonda 13. yüzyıla ait piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu anlaşılan üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği resmi bulunan, üzerinde Latince ve İbranice yazıların bulunduğu tablo ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, lüks bir plazada gayrimenkul işleriyle uğraştığı anlaşılan M.N.T.'nin ofisine operasyon düzenlendi.Operasyonda, 13. yüzyıla ait piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu anlaşılan 200x140 santimetre ebadında üzerinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 bayan ve 2 erkeğin resmi bulunan, üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo ele geçirildi.Gözaltına alınan M.N.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kayseri
Kaynak: İHA