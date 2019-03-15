Kayseri'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında şüpheli görülen İstanbul plakalı bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'dan Ankara'ya gitmekte olduğu belirlenen otobüsün şoförü A.O. ile ikinci şoför S.G. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin "Göçmen Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefetten" adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Güncel
Kaynak: AA