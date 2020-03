Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile Kayseri 'deki 15 belediye arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende 15 belediyede çalışan 800 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeler için imzalar atıldı.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki dayanışmayı takdirle karşıladığını söyledi. Türkiye 'nin içeride ve dışarıda topyekun bir kuşatma içerisinde olduğunu belirten Arslan, "Böyle bir dönemde, Türkiye'nin sorunlarına ve sıkıntılarına rağmen çalışanlarının haklarını müzakere ederek, kavga ve çatışma yapmadan sonuçlandırmış olmak Türkiye sevdamızın gereğidir. Elbette çalışanlarımızın daha fazla hakları var ve daha fazlasını hak ediyorlar. Belediyelerimizin hem çalışanlarına hem de hizmet ettiği halkına karşı sorumlukları var. Bütün bunları denge içerisinde görüp bu doğrultuda uzlaşıyı yakalamak, inanın Türkiye'nin arzu ettiği şey. Bizim de istediğimiz, arzu ettiğimiz her şey gerçekleşmiyor. Her sözleşmede her istediğimiz olmuyor." diye konuştu.Kısa süre önce Erciyes Anadolu Holding'in toplu sözleşmesi için Kayseri'ye geldiklerini hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:"Kayseri'de güçlü özel kuruluşlarımız var. Orada çalışan arkadaşlarımızın da toplu sözleşmelerini imzaladık. Bugün burada belediyelerimizin sözleşmelerini imzalıyoruz. Bu aslında şehrin uzlaşmacı ve dayanışmacı kültürü ile vatan ve ülke sevgisinin bir göstergesidir. Ülkenin bu zorluklarına, yaşadığımız ekonomik krizlere rağmen başı dik yurttaşlar olarak geleceğe umutla bakmalıyız. Bütün bu zorlukları aşabiliriz. Bütün engelleri geçebiliriz ve inşallah arzu ettiğimiz hedeflediğimiz güçlü Türkiye'ye en kısa zamanda ulaşma noktasında kararlı yürümeliyiz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, morallerimizi bozmayacağız. Bu ülke için hep birlikte geleceğimiz için dayanışma içerisinde olacağız."Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da milli değerlere sahip bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri'yi daha yaşanabilir, hizmet kalitesinin daha da arttığı bir sürece taşımak için çırpınıyoruz. 'Birimiz hepimiz için' diyerek Tüm belediyeler adına yapılan bu çalışmayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından kadrolu işçilerin maaşlarında 700 ila 1050 lira artış sağlanan toplu sözleşmeler imzalandı.

Kaynak: AA