Kayseri'de 15 Mehmetçiğin Şehit Olduğu Canlı Bomba Saldırısının 2.yıldönümünde Hüzünlü Anma

Kaynak: DHA

Kayseri'de PKK'lı Çektar kod adlı canlı bombanın, 1. Komando Tugayından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünün, ERÜ kampusu önündeki otobüs durağında kendini ve kullandığı hafif ticari aracı patlatmasıyla 15 Mehmetçiğin şehit oluşunun 2.yıldönümünde, anma töreni yapıldı. Otobüs durağındaki anmaya, olaydan yaralı olarak kurtulan gaziler şehitlerin yakınları, tugayda daha önce görev yapan silah arkadaşları katıldı. Talas Bulvarında Mehmetçiklerin şehit olduğu durağın önünde STK temsilcileri ve Kayserili gençler ellerindeki Türk bayrakları kafalarında mavi komando bereleriyle günün erken saatlerinden nöbet tuttu. Daha sonra 1. Komando Tugayı Köşk kışla önünde buluşan Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyesi eski askerler, Türkiye Harp Malülü Gaziler,Şehitlerin dul ve yetimleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri ellerinde Türk bayrakları ve bir çelenkle birlikte otobüs durağına geldi. Burada saygı duruşu, İstiklal marşının ardından hain saldırıda yaşamını yitirerek şehit olan komandolar için dua edildi, isimleri tek tek okundu. İstanbul'dan gelerek anma törenine katılan Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyeleri adına başkan Erkan Hiçyılmaz 2 yıl önce burada 15 silah arkadaşımızı hain terör saldırısında yitirdik. Kendilerini anıyor ve unutmuyoruz.1. Komando Tugayında daha önce görev yapan asker, subay, astsubay ve uzmanlar olarak, her yıl Kayseri'de buluşacağız dedi., Türkiye Harp Malülü Gaziler,Şehitlerin dul ve yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yıalmaz Uçkan'da Terör olayının meydana gelmediği Kayseri, geçtiğimiz 17 Aralık 2016'da terör örgütü tarafından özellikle seçildi. O hainler şunu bilsinki bu tür saldırılar milletimizi birbirne daha çok yaklaştırmakta bu gün olduğu gibi kenetlemektedir. Şehitlerimizi rahmetle, saygıoyla anıyor, bu hain saldırıda gazi olan kardeşlerimize uzun ömürler diliyoruzşeklinde konuştu.Anma töreni sırasında Talas bulvarının gidiş istikameti trafiğe bir süre kapatılırken,2 yıldan beri durakta Türk bayrağıyla nöbet tutan Fevzi Kurtoğlu'da, şehitlerin can verdiği Komandolar Durağı adı verilen durağının yanındaki Erciyles Üniversitesinin tel örgülerinin üzerinde şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu birer Türk bayrağı astı. Şehit aileleri de durağa mavi bere ve çicek bıraktı. Anmaya katılanlar Kahrolsun PKK, Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez sloganları attı