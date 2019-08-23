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Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi

Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildiKAYSERİ'de, polis ekiplerince 2 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında, 16 milyon sigara makaronu ve 12 ton tütün ele geçirildi.

23.08.2019 16:05 Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi
Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi
KAYSERİ'de, polis ekiplerince 2 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında, 16 milyon sigara makaronu ve 12 ton tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar sonucu kent merkezindeki 2 iş yeri ile Talas ilçesinde bulunan depoya eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 16 milyon 599 makaron, 12 ton 300 kilo tütün, 26 bin emtia (sigara tabakası, tütün malzemesi, sipsi) ele geçirildi. Depoda ve iş yerlerinde bulunan İhsan G., Ahmet A. ve Hüseyin F. ise gözaltına alındı.

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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