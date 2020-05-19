Kayseri'de 19 Mayıs balkonlardan kutlandı

Kayseri'de 19 Mayıs balkonlardan kutlandıKAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Kayseri'de 19 Mayıs balkonlardan kutlandı
19.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:33
Kayseri'de 19 Mayıs balkonlardan kutlandı
KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı okudu.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutladı. Bu kapsamda saat 19.19'da evlerinin balkonu ve pencerelerine çıkarak, İstiklal Marşı okudu. Pencerelerinden ve balkonlarından İstiklal marşına eşlik eden vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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