Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinasıKayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

23.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:11
Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
Kayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. A.D.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Kayseri’de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, Suriye, Güncel, Haber

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