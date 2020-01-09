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Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

09.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:35Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
'de kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçesine bağlı Nalçık Bulvarı üzerinde bulunan Gökkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 38 NP 781 plakalı araç ile O.B.G idaresindeki 58 HB 462 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 HB 462 plakalı araç, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada araçların şoförleri ile birlikte yanlarında bulunan A.K. ve M.K. yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı. ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Melikgazi, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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