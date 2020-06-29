Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası

Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinasıKAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yaşadığı 2 ayrı bina, karantinaya alındı.

29.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:28
Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası
KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yaşadığı 2 ayrı bina, karantinaya alındı.
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Gülseren Caddesi'nde 2 katlı binada yaşayan ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kontrolleri yapılan bu kişi, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Hastanın yaşadığı 2 katlı bina da tedbirler kapsamında karantinaya aldı.
İlçede Selçuklu Mahallesi Vakıf Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yaşayan kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişinin de yaşadığı bina karantina altına alındı. Polis her iki binanın girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binalarda yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Kayseri’de 2 binaya koronavirüs karantinası

Kaynak: DHA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 3. Sayfa
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Haberler››Güncel››Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: BALIKESİR Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, kaybolan 4 kişiyi arama... - Haber 13:35: 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı - Haber 13:35: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 13:35: Son dakika haberleri | YPG/PKK Deyrizor'da protesto edildi - Haber 13:35: Veterinerlerden Kurban Bayramı için pandemi uyarısı - Haber 12:22: Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı - Haberler 11:21: Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz - Haber 11:09: Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin